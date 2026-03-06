Genova, nasce il Pesto Music Festival: quattro concerti con le stelle del jazz internazionale

Genova si prepara ad accogliere una nuova rassegna dedicata alla grande musica dal vivo. Tra marzo e giugno debutta il Pesto Music Festival, un festival che porterà in città alcuni tra i protagonisti più importanti della scena jazz internazionale e italiana.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Carige con la direzione artistica di Zenart Management, con il patrocinio della Regione Liguria e in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice.

La rassegna si svolgerà in due luoghi simbolo della vita culturale cittadina: il Teatro della Gioventù e il Teatro Carlo Felice. L’obiettivo del festival è proporre concerti di alto livello e creare occasioni di incontro tra stili, generazioni e sensibilità artistiche diverse, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca e condivisa.

Il cartellone del Pesto Music Festival prevede quattro concerti con artisti di primo piano della scena jazz mondiale.

Il primo appuntamento è in programma il 16 marzo al Teatro della Gioventù con il trio formato dal sassofonista Michael Blicher, dall’organista Dan Hemmer e dal leggendario batterista Steve Gadd. Il progetto unisce sax, tastiere e batteria in un dialogo musicale che mescola jazz, soul e funk.

Il 29 aprile sarà invece la volta del quartetto guidato da Peter Erskine, affiancato dal pianista Alan Pasqua, dal contrabbassista Darek Oles e dal sassofonista Bob Mintzer. Un ensemble che riunisce quattro musicisti di grande esperienza e affiatamento sulla scena internazionale.

Il 7 maggio il palco ospiterà il duo composto dal chitarrista John Scofield e dal pianista Gerald Clayton. L’incontro tra i due artisti promette un dialogo musicale raffinato, capace di attraversare tradizione jazz e sonorità contemporanee.

Gran finale il 7 giugno al Teatro Carlo Felice con tre grandi pianisti italiani: Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni. Il concerto sarà costruito sull’improvvisazione e sull’interazione tra i tre musicisti, in un flusso di idee, citazioni e momenti lirici che rendono ogni esecuzione unica.