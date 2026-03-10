Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Bianca Podestà
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è l'attrice Bianca Podestà.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Arte e scienza si incontrano a Genova: la mostra degli studenti all’Università
07/03/2026
di Carlotta Nicoletti
Teatro Duse, “L’uomo dei sogni”: il viaggio tra realtà e inconscio di un fumettista in crisi
07/03/2026
di Carlotta Nicoletti
Eventi gratuiti tra cultura e musica per l'anniversario di Fondazione Carige
07/03/2026
di Redazione
Genova, nasce il Pesto Music Festival: quattro concerti con le stelle del jazz internazionale
06/03/2026
di Stefano Rissetto
La Baistrocchi entra nel corpo umano: satira, musica e beneficenza per il nuovo spettacolo
05/03/2026
di Anna Li Vigni