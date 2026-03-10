Teatro Carlo Felice, nascono le “Stelle dell’Orsa”: i professionisti genovesi sostengono il teatro

Una nuova rete di mecenati per sostenere la cultura cittadina. Al Teatro Carlo Felice di Genova nasce “Le Stelle dell’Orsa”, la membership dedicata ai professionisti genovesi che scelgono di supportare le attività del teatro attraverso lo strumento dell’Art Bonus.

L’iniziativa sarà presentata venerdì 13 marzo alle ore 18 nel Primo Foyer del Carlo Felice, con l’intervento del sovrintendente Michele Galli e di Andrea Compagnucci, responsabile dei progetti di fundraising di ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche). All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti dei principali ordini professionali della città – architetti, avvocati, commercialisti, giornalisti, ingegneri e medici – insieme ai primi aderenti al progetto.

Il nome della nuova membership richiama simbolicamente le 160 luci che brillano nel soffitto della sala del teatro, immaginate come una costellazione che accompagna lo sguardo del pubblico verso il palcoscenico. Quelle luci diventano così metafora di una partecipazione civica diffusa: ogni professionista che aderisce contribuisce ad “accendere” una nuova stella nel cielo del Carlo Felice.

“Le Stelle dell’Orsa” rappresentano l’estensione naturale del progetto “Custodi del Faro”, la corporate membership già avviata dal teatro per coinvolgere il mondo delle imprese nella vita culturale della città. Se i Custodi del Faro puntano a riunire 45 aziende mecenati, la nuova iniziativa apre ora la partecipazione anche alla comunità delle professioni, valorizzando una rete di competenze che contribuisce ogni giorno allo sviluppo economico e sociale di Genova.

La metafora della navigazione resta al centro del progetto: così come l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore hanno guidato per secoli i naviganti, le “Stelle dell’Orsa” vogliono simbolicamente orientare il futuro della cultura cittadina. L’idea si lega anche all’immagine della torre luminosa progettata da Aldo Rossi, elemento architettonico che attraversa il teatro come un ponte tra la città e il palcoscenico e che rappresenta la responsabilità condivisa di mantenere viva la luce della cultura.

Il Teatro Carlo Felice, con quasi 300 lavoratori coinvolti e oltre cento alzate di sipario ogni anno, rappresenta infatti uno dei principali motori culturali della Liguria, con importanti ricadute anche sull’indotto creativo e turistico della città.

Attraverso l’adesione alla membership – con una donazione annuale che beneficia del credito d’imposta del 65% previsto dall’Art Bonus – i professionisti potranno contribuire direttamente al sostegno delle attività artistiche, educative e sociali del teatro, entrando a far parte di una comunità di mecenati impegnati nella tutela di uno dei simboli culturali di Genova.

«Con i Custodi del Faro abbiamo costruito una nuova alleanza tra il teatro e il mondo delle imprese. Oggi con le Stelle dell’Orsa allarghiamo questa visione alla comunità professionale della città. Architetti, medici, avvocati, ingegneri, commercialisti, giornalisti sono parte fondamentale del tessuto civile di Genova: coinvolgerli significa riconoscere che la cultura è un bene comune e che il teatro può diventare sempre di più uno spazio condiviso, sostenuto da chi crede nel suo valore per la società», ha dichiarato il sovrintendente Michele Galli.

La presentazione della nuova membership sarà anche un momento di incontro tra il teatro e il mondo delle professioni, con un aperitivo nel foyer. La serata proseguirà poi alle ore 20 con la prima dell’opera “Il campiello” (foto Marcello Orselli) di Ermanno Wolf-Ferrari, titolo del repertorio italiano del Novecento ispirato alla celebre commedia di Carlo Goldoni.

Lo spettacolo, diretto da Francesco Ommassini con la regia di Federico Bertolani, racconta con ironia e malinconia la vita quotidiana di una comunità veneziana del Settecento, tra amori, rivalità e piccoli conflitti domestici.

