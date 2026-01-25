Genova, Palazzo Ducale: Jonathan Coe inaugura “Un Palazzo di Libri”

Sarà lo scrittore britannico Jonathan Coe ad aprire la nuova edizione della rassegna “Un Palazzo di Libri”, lunedì 26 gennaio alle ore 18.30, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.





Fin dagli esordi, la narrativa di Jonathan Coe si distingue per una lucida e ironica critica della società britannica, in particolare degli anni Settanta e Ottanta. Dopo Questa notte mi ha aperto gli occhi (1990), romanzo che intreccia musica e noir, arriva il successo internazionale con La famiglia Winshaw (1994), feroce ritratto delle contraddizioni del capitalismo contemporaneo. Tra le opere successive si ricordano La casa del sonno, La banda dei brocchi, Circolo chiuso, Middle England, fino ai più recenti Bournville (2022) e La prova della mia innocenza (2024).





Il ciclo di incontri, curato da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi e promosso da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, è dedicato ad alcune tra le voci più autorevoli del panorama letterario nazionale ed europeo.





L’incontro inaugurale, intitolato Come ho scritto i miei libri, sarà una conversazione tra scrittori: Nadia Terranova dialogherà con Jonathan Coe – autore di romanzi celebri come La banda dei brocchi, La famiglia Winshaw e La pioggia prima che cada – conducendo il pubblico dentro la sua officina creativa, tra scrittura e musica, due passioni che da sempre attraversano il suo lavoro. Un’occasione per scoprire non solo l’origine delle sue storie, ma anche le letture e gli ascolti che ne alimentano l’ispirazione, nel segno di un’idea di letteratura profondamente legata alla relazione con il mondo.





La rassegna, realizzata con il contributo di BPER Banca, vedrà nel corso della stagione la partecipazione di Luciano Canfora, Pietro Grasso, Stefania Auci, Donato Carrisi, Dario Fabbri, Annalisa Cuzzocrea, Marianna Aprile, Manuel Vilas, Antonio Scurati, Dacia Maraini, Viola Ardone.

