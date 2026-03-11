Novi Ligure, il Teatro Marenco si completa con il restauro del Loggione

NOVI LIGURE (Alessandria) - Il Sindaco Rocchino Muliere, La Fondazione Teatro Marenco, con la Presidente Ada Caraccia e il Direttore artistico Sandro Bondi, annunciano con viva soddisfazione il completamento del Teatro Marenco grazie al restauro e al recupero funzionale del loggione; un intervento che ha restituito al teatro la sua piena integrità architettonica completata in ogni sua parte.

Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e ai determinanti contributi di Serravalle Designer Outlet e Novi Elah Dufour. A loro va il sentito e profondo ringraziamento per aver sostenuto con convinzione un intervento di grande valore culturale e simbolico per l’intera comunità. Il loro impegno concreto testimonia una sincera sensibilità verso il territorio, confermando la volontà di investire attivamente nella crescita culturale e sociale della comunità.

Il dottor Matteo Migani General Manager Serravalle Designer Outlet dichiara: “Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo concreto al completamento del restauro del Teatro Romualdo Marenco. Un intervento che testimonia il nostro profondo legame con il territorio e la volontà di valorizzarne il patrimonio culturale, a beneficio di tutta l’area novese. Con questa iniziativa, Serravalle Designer Outlet rinnova il proprio impegno a sostegno della crescita e della valorizzazione della comunità locale.”

In “piccionaia” gli umori più autentici della storia del Marenco

Il recupero del loggione non rappresenta soltanto un ampliamento degli spazi, ma il compimento di un progetto che ha riportato il Teatro Marenco alla sua configurazione originaria; chiamato anche "piccionaia", è la parte più alta del teatro, situata sopra l’ultimo ordine di palchi. Tradizionalmente era il settore con i posti più economici e popolari, frequentato da un pubblico appassionato e partecipe: da qui nascevano spesso gli applausi più calorosi, ma anche le critiche più feroci. Oltre a offrire una vista panoramica sulla platea e sul palcoscenico, storicamente rappresentava uno spazio simbolico della partecipazione più ampia e inclusiva alla vita del teatro.

Il dottor Guido Repetto, Presidente del Gruppo Elah Dufour Novi afferma: "Il sostegno per il rifacimento del loggione del Teatro Marenco è un investimento nella bellezza, nella cultura e nel futuro della comunità della nostra Città. Qui ci sono le nostre radici: Novi è nata e cresciuta a Novi Ligure e ogni giorno ne portiamo il nome sui nostri prodotti. Il Teatro Marenco non è solo un luogo di spettacolo, ma uno spazio che continuerà ad unire generazioni diverse e dare linfa ed energia al centro storico"

Il loggione dopo il restauro

Oggi la gradinata del loggione si presenta in massello di rovere, con una struttura portante sagomata in multistrato di faggio ad alta densità e completata da eleganti sedute in velluto. Il loggione offre 32 posti a sedere, distribuiti su due ordini di gradinate, garantendo comfort e visibilità. A completamento dell’intervento, sono state realizzate due scale laterali in rovere, corredate da parapetti in ferro, per assicurare un accesso agevole e sicuro. Tutti gli elementi lignei sono stati trattati con vernici ignifughe; anche i cuscini in velluto cremisi - in armonia con il sipario e con le sedute dei palchi e della platea - sono stati realizzati con materiali ignifughi, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Il Notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sottolinea: Il recupero del loggione del Teatro Marenco è motivo di grande soddisfazione per il nostro Ente in quanto rappresenta un altro importante tassello del lungo percorso di riqualificazione di questo edificio, risalente al 1838 e quindi coevo alla Cassa di Risparmio di Alessandria, a cui la Fondazione continua a destinare ingenti fondi a partire dal 2004, anno di costituzione della Fondazione Teatro Marenco. Un intervento che, alla tutela del patrimonio storico e artistico del nostro territorio, unisce la promozione e la diffusione della cultura teatrale e musicale.

Grazie alla collaborazione tra realtà imprenditoriali e istituzionali del territorio il Teatro Marenco si presenta oggi nella sua forma compiuta, pronto ad accogliere un pubblico ancora più numeroso e ospitare nuovi eventi di spettacolo, musica, cultura e socialità.

