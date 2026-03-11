Genova, giovedì Marco Bellinazzo presenta il nuovo romanzo "La colpa è di chi muore"

Appuntamento di rilievo giovedì alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Genova, in via Ceccardi, con il giornalista Marco Bellinazzo che peesenterà il suo nuovo romanzo "La colpa è di chi muore".

Il calcio è spesso raccontato come un sogno: un campo verde, la passione dei tifosi, la speranza di una carriera che possa cambiare la vita. Per molti ragazzi, però, soprattutto per chi nasce lontano dai riflettori e dalle grandi opportunità, quel sogno può lentamente trasformarsi in qualcosa di molto diverso, quasi in un incubo. Dietro le luci degli stadi e le storie di successo si nasconde infatti un mondo complesso, fatto di interessi, pressioni e dinamiche poco visibili.

Con lo sguardo attento del giornalista che conosce profondamente lo sport e ne ama l’essenza più autentica, Marco Bellinazzo costruisce una storia che va oltre il semplice racconto calcistico. Il suo è un noir che intreccia indagine e narrazione, portando il lettore dentro i lati meno illuminati del sistema sportivo. Attraverso misteri, scoperte e colpi di scena, emerge un quadro realistico e spesso inquietante dei meccanismi che regolano il mondo del calcio.

Allo stesso tempo, il romanzo è anche il percorso di crescita di giovani protagonisti che si confrontano con sogni, delusioni e scelte difficili. Tra ambizione, talento e fragilità, la storia diventa un viaggio di formazione, in cui il desiderio di arrivare si scontra con le regole non scritte di un ambiente competitivo e talvolta spietato. Il risultato è un racconto intenso che unisce la tensione del noir alla profondità di una storia umana, capace di far riflettere su ciò che davvero si nasconde dietro il mito del calcio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.