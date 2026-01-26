Municipio IV Media Valbisagno: eventi commemorativi di Storia e Memoria

Ricordare, testimoniare, onorare la memoria: sono questi gli intenti che guidano ogni anno il Municipio IV Media Valbisagno, in collaborazione con le realtà attive del territorio, nell’organizzazione di una serie di eventi dedicati alla storia recente. L’obiettivo è trasferire la memoria collettiva, rafforzando la consapevolezza della cittadinanza e le competenze di chi, all’interno della Comunità Educante, si impegna a mantenerla viva.

Il programma, seppur succinto, segue un filo conduttore chiaro: la Memoria come rievocazione di fatti e persone, ma anche come competenza, cioè capacità di recuperare le tracce del passato, riconoscerne i segni nel presente e saperle condividere con altri.

Tra il 27 gennaio e il 15 febbraio, in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, verranno rievocate vicende legate alle vittime dei campi di concentramento e delle foibe. Ad aprire le commemorazioni saranno gli alunni della scuola primaria “Anna Frank”, che il 27 gennaio racconteranno la Shoah, dimostrando come si indaga il passato per recuperarne le tracce.

Sempre il 27 gennaio, alle ore 17.30, all’Auditorium della Biblioteca Saffi di Molassana, il professor Sergio Badino, docente di scrittura creativa e autore del romanzo La via del ricordo, illustrerà il lavoro di ricerca necessario per reperire fonti documentali e testimonianze relative a tragedie spesso rimaste nell’ombra, come la deportazione della comunità ebraica di Genova.

Dal 27 al 30 gennaio, presso l’Archivio Storico “Gino Campanella” a Struppa, l’APS 7 Novembre aprirà al pubblico le mostre “Memorie di ieri nei volti di oggi” e “Halt! Stoj!”, esposizioni fotografiche e videotestimonianze sull’Olocausto.

Il 3 febbraio, sempre in Auditorium, il Teatrino di Bisanzio presenterà lo spettacolo teatrale “Lilly e Felice”, che racconta una tragica storia d’amore poco conosciuta, mentre intorno al 10 febbraio si terrà la Commemorazione del Giorno del Ricordo ai Giardini Cavagnaro.

Il calendario del Municipio IV Media Valbisagno si conferma così come un programma di forte valenza didattica, pensato non solo per ricordare fatti noti e meno noti della storia, ma anche per educare le nuove generazioni a riconoscere e trasmettere la Memoria, contrastando la banalizzazione e la superficialità che il presente spesso impone.

