Domenica torna la Fiera di Sant'Agata. Modifiche per soste e viabilità

La Fiera di Sant’Agata torna domenica 1° febbraio nel quartiere genovese di San Fruttuoso, rinnovando un appuntamento che affonda le radici in una tradizione secolare e che tuttora conserva un forte valore identitario per l’intera città.

La manifestazione si distingue per la ampiezza e varietà dell’offerta. Circa 550 banchi di operatori provenienti anche da fuori regione renderanno come sempre unica la manifestazione che si snoderà tra corso Sardegna, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei.

Tra le bancarelle si alterneranno prodotti alimentari tipici, specialità gastronomiche da diverse aree del Paese, articoli per la casa, abbigliamento, attrezzi da lavoro e proposte per il giardinaggio, in un percorso che unisce tradizione, commercio e convivialità. Un appuntamento capace di attrarre visitatori di ogni età, confermandosi come uno dei momenti più attesi del calendario cittadino.

A sottolineare anche il valore culturale e simbolico dell’evento è l’assessora al Commercio e Artigianato del Comune di Genova, Tiziana Beghin: «La Fiera di Sant’Agata rappresenta un patrimonio collettivo che racconta la storia produttiva e sociale del nostro territorio. È un evento che nasce dal lavoro della terra, dallo scambio e dalla relazione tra persone, e che ancora oggi riesce a coniugare memoria e contemporaneità. Salvaguardare questa tradizione significa sostenere le nostre radici, ma anche offrire alla città un’occasione viva di incontro, di economia diffusa e di valorizzazione delle eccellenze locali e nazionali da proporre ai genovesi e a tutti i visitatori della nostra città. È una testimonianza concreta di come le fiere storiche possano continuare a essere motore di identità e sviluppo mantenendo inalterato il loro fascino nella capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con il proprio passato».

L’evento, legato alla devozione per la santa venerata nell’omonima chiesa, nasce come momento di incontro tra mondi diversi: in passato agricoltori e allevatori scendevano a fondovalle per commerciare, stringere accordi e acquistare sementi in vista della nuova stagione agricola, mentre mercanti provenienti anche da località lontane contribuivano a rendere la fiera un crocevia economico e sociale di primaria importanza. Con il tempo, la manifestazione ha saputo evolversi senza perdere il legame con le proprie origini, diventando una delle fiere più rilevanti del Nord Italia.

Queste le modifiche alla viabilità:

dalle ore 23:30 del 31/01/2026 alle ore 05:00 del 02/02/2026

sono adottate le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale con nota Prot. Gen n. 25903 del

20/01/2026 di seguito riportate integralmente:

A. CORSO SARDEGNA:

1. nella semicarreggiata lato levante per la direzione monte:

1. nel tratto compreso tra il fornice ferroviario e la piazza Giusti dal fronte civico 34

di corso Sardegna, ad eccezione della parte centrale, è imposto divieto di sosta

veicolare con sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo altresì

soppressione della pista ciclabile per istituzione capolinea e fermata provvisoria

mezzi A.M.T. e area per sosta mezzi di soccorso VV.FF. e Ambulanze;

2. nel tratto compreso tra piazza Giusti e la via Don Orione istituzione divieto di

circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione

forzata del veicolo e soppressione della pista ciclabile.

2. nella semicarreggiata lato ponente:

1. nel tratto compreso tra la via Don Orione e piazza Giusti viene imposto divieto

di sosta veicolare con sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo,

viene istituito il doppio senso di circolazione e si provvede altresì alla

soppressione della corsia riservata;

B. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA VEICOLARE CON LA SANZIONE

ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE FORZATA DEL VEICOLO DEGLI INADEMPIENTI

IN:

1. Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco

antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato;

2. Via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 02:00 del giorno 01.02.2026);

3. Via de Paoli, tutta;

4. Via Michele Novaro tratto compreso tra la via Giacometti e la via Toselli;

5. Piazza Giovanni Martinez, tutta;

6. Via Filippo Casoni, tutta;

7. Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione

ascendente;

8. Via Giovanni Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro;

9. Via Tomaso Pendola, tutta;

10.Via Paggi tutta;

11.Via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale;

12.Via Vittoria Giorni, tutta;

13.Corso Galileo Galilei, tutta;

14.Piazza Manzoni nella parte lato mare;

15.Via L. Cambiaso, tutta ad eccezione degli aventi diritto con istituzione di doppio

senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

C. DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA

RIMOZIONE FORZATA DEL VEICOLO PER GLI INADEMPIENTI IN:

1. Via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra la via S. Fruttuoso e

la via Torti;

2. Via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo Resa Villa Migone

e la villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa Migone fino alla

via dell’Albero D’Oro (compresa);

3. Passo Resa di Villa Migone, tutta;

4. Via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont, via Vitale e via

Repetto;

5. Via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione

del doppio senso di circolazione;

D. Nella Via San Fruttuoso è istituito:

1. il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e

l’intersezione con la Via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione

dei dissuasori di transito, si dovrà occultare segnaletica divieto circolazione Villa

Migone.;

2. il divieto di circolazione nel tratto compreso tra la Via Imperiale e la Via dell’Albero

d’Oro;

E. Nella Via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo

di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti;

F. Nella via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per

i veicoli diretti verso via Varese

G.Nella Via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra la

via Novaro e la piazza Martinez;

2. per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito

l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Novaro stessa;

H. Nella Via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti;

I. Nella Via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a

sinistra in via Ayroli;

J. Nella Via Torti nel tratto discendente dopo l’intersezione con la Via Donghi è interdetta

la circolazione dei veicoli, mediante il posizionamento di transenna e freccia direzionale

con obbligo di svolta a destra nella via Donghi; posizionamento transenna altresì a

ponente dell’intersezione con la Via Marina di Robilant e a ponente dell’intersezione con

la Via Imperiale;

K. Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di

pubblico trasporto urbano:

1. lato ponente di Via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con la via Torti;

2. lato mare di Via Marchini in prossimità dell’intersezione con la via Amarena;

3. lato mare di Piazza Giusti in prossimità del civico 1;

4. lato levante di Corso Sardegna tratto compreso tra fronte civico 34 e la via

Giacometti;

5. lato ponente di Via Imperiale, fronte civv. 9R e 11r, con istituzione divieto di sosta

con rimozione forzata per gli stalli di sosta antecedenti a quello riservati ai titolari di

CUDE.

L. Soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici in Via Torti e Via Barrili,

contestuale disattivazione dell’impianto di rilevamento infrazioni.

M.Altresì nel rispetto delle condizioni di "Safety" e di "Security" dettate dalle competenti

Autorità ed illustrate dalla Prefettura UTG di Genova - Area 1 - Gabinetto, con nota prot.

0054082 del 20/09/2017 ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di

sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Indirizzi operativi" a seguito delle

circolari prefettizie già diramate in data 14 giugno, 7 e 23 agosto 2017», e quelle dettate

dalle competenti Autorità ed illustrate dalla Prefettura UTG di Genova - Area 1 -

Gabinetto, con nota prot. 265409/2018 ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2018"; si rende

necessario il posizionamento di barriere di sicurezza modulare in cemento (cd. Jersey),

i quali dovranno essere a norma, segnalati e ben visibili agli utenti della strada. Questi

saranno posizionati ai seguenti varchi:

1. Corso Sardegna intersezione Via Don Luigi Orione nella semicarreggiata levante;

2. Corso Sardegna intersezione Via Giacometti nella semicarreggiata levante;

3. Via Giovanni Torti intersezione Piazza Terralba a levante dell’intersezione con via

dell’Albero D’Oro;

4. Piazza Terralba all’intersezione con Via Terralba;

5. Corso Galliera all’intersezione con Ponte Castelfidardo a lato mare;

6. Via Novaro all’intersezione con la Pietro Toselli;

7. Piazza Martinez intersezione Via Vitale/Via Toselli.

Dovrà essere sempre garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto

intervento.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze

emerse in occasione dell’evento.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso

dall'Ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo autorizzativo.

E’ in capo agli organizzatori dell’evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione

della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di

Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia

natura, della segnaletica stradale stessa. Agli stessi organizzatori è fatto obbligo

dell’integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di

transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente

rimossa od oscurata.

