Ianua, corso di alta formazione che unisce patrimonio culturale, arte contemporanea e divulgazione innovativa

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di d:cult, il corso di alta formazione in Divulgazione Scientifica del Patrimonio Culturale promosso da IANUA – Scuola Superiore dell’Università di Genova per l’anno accademico 2025/2026.





Un percorso unico nel panorama nazionale, d:cult forma professionisti capaci di operare all’incrocio tra ricerca, comunicazione, didattica e progettazione culturale, con un’attenzione particolare alle nuove modalità di racconto e condivisione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.





La nuova edizione, in programma da aprile a luglio 2026 per un totale di 250 ore di formazione, si distingue per un rafforzato focus su arte contemporanea, linguaggi creativi e pratiche di divulgazione innovative, anche attraverso strumenti digitali, partecipativi e performativi.





A guidare il corso è il nuovo Direttore, Prof. Leo Lecci, che porta in d:cult una visione fortemente interdisciplinare, orientata al dialogo tra patrimonio storico, sperimentazione artistica e contemporaneità. Sotto la sua direzione, il corso potenzia l’approccio laboratoriale e progettuale, favorendo lo sviluppo di competenze concrete e immediatamente spendibili nel settore culturale.





Il programma didattico prevede lezioni frontali, workshop, sopralluoghi, un’esperienza in azienda e un project work finale, con un impegno medio di circa 20 ore settimanali, da martedì a sabato, in fascia pomeridiana e serale, per agevolare anche i lavoratori.





I contenuti spaziano dalla divulgazione dell’arte e dell’archeologia ai musei digital-first, dall’accessibilità e public engagement alla narrazione del patrimonio immateriale, fino all’uso delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella mediazione culturale. Ampio spazio è riservato a storytelling, pratiche artistiche e performative, e all’uso di voce, corpo e scrittura come strumenti di racconto.





Il corso è rivolto a 30 giovani laureati under 35 provenienti da tutta Italia. La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum e colloquio conoscitivo.

La quota di iscrizione, pari a 3.000 euro, è interamente rimborsabile al termine del corso. Sono previste agevolazioni economiche, tra cui voucher regionali per i residenti in Liguria e borse di studio e rimborsi per candidati fuori regione, grazie ai partner del progetto.





La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a martedì 24 febbraio 2026, ore 12.00.

Il bando completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ianua.unige.it.





Per approfondire contenuti e modalità di partecipazione, mercoledì 4 febbraio, dalle 12.00 alle 13.00, si terrà un evento online di presentazione del corso.

