Loano acquisisce Palazzo Kursaal: il sindaco Lettieri punta a un nuovo polo culturale cittadino

Oggi a Palazzo Doria, il Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, comandante della Capitaneria di Porto di Savona, e il sindaco Luca Lettieri hanno firmato il verbale di consegna dell’immobile, formalizzando il passaggio dall’ente statale al Comune.





Secondo il sindaco Lettieri, si tratta di “un passaggio storico per Loano che apre una nuova fase di progettazione e sviluppo per uno degli edifici più rappresentativi del nostro lungomare. Dopo anni di tentativi da parte delle amministrazioni comunali precedenti, oggi la città può finalmente lavorare con una visione chiara alla trasformazione del Kursaal in un polo culturale d’eccellenza, capace di generare valore pubblico e nuove opportunità per la comunità”.





Costruito all’inizio del Novecento, il Palazzo Kursaal ha avuto diverse funzioni nel tempo, dalla sede delle scuole medie “Giuseppe Mazzini” e dell’istituto tecnico commerciale fino ad oggi, quando ospita la biblioteca civica “Antonio Arecco”, il Museo del Mare e della Marineria, la sede di Pro Loco Loano e varie associazioni culturali. “Il Museo del Mare e della Marineria, inaugurato nel 2005 e gestito dall’Associazione Lodanum in collaborazione con il Comune, rappresenta un presidio di memoria e identità marinara che arricchisce ulteriormente il valore del complesso”, sottolinea il sindaco.





“Questa consegna non è solo formale: è un obiettivo strategico raggiunto grazie a un lavoro di squadra attento e rispettoso delle procedure”, aggiunge Lettieri, ringraziando il Capitano Lo Presti, il Tenente di Vascello Alessandro Venuto e i rispettivi uffici, oltre al settore Demanio comunale, alla segretaria generale Rosetta Barbuscia e al vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi per il supporto istituzionale.





Con questa acquisizione, il Comune avvia la fase successiva: valutazioni tecniche, definizione del modello di valorizzazione, progettazione e attivazione dei finanziamenti. L’obiettivo è trasformare il Kursaal in un hub culturale moderno, con spazi per la comunità, servizi e iniziative di qualità, rafforzando il ruolo di Loano nel panorama culturale e turistico della regione.

