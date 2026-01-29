Ristorexpo 2026: Genova protagonista, la focaccia nel cappuccino conquista

La cucina ligure ha lasciato il segno a Ristorexpo 2026, l’evento B2B di riferimento per il settore del fuori casa organizzato da Lariofiere di Como in collaborazione con FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, svoltosi dal 25 al 28 gennaio. Oltre 170 espositori e 300 marchi hanno animato la fiera, accogliendo quasi 18.000 operatori professionali, tra cui la proposta genovese e ligure, che si è distinta per autenticità e qualità.

Confcommercio Genova, insieme alla Camera di Commercio di Genova e al marchio Genova Gourmet, ha animato lo stand ligure con degustazioni, showcooking e momenti formativi dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Protagonista assoluta è stata la masterclass “Focaccia e cappuccino”, un’originale reinterpretazione della colazione tradizionale genovese pensata come esperienza culturale e modello replicabile per la ristorazione professionale. Il format ha incarnato perfettamente il tema dell’edizione 2026, “Elogio della Normalità”, celebrando la qualità quotidiana delle materie prime e l’eccellenza tecnica.

Accanto alla focaccia nel cappuccino, lo chef Alessandro Dentone ha presentato lo showcooking del “Risotto al Bagnun con acciughe”, simbolo della tradizione marinara ligure, mentre momenti di confronto hanno approfondito tecniche di cucina, sostenibilità e cultura gastronomica locale.

Nel mondo della mixology, il bartender Luca Picchi ha raccontato il territorio ligure attraverso il bere miscelato, sottolineando il legame tra identità e professionalità.

“I riscontri raccolti a Ristorexpo confermano che la cucina ligure, quando proposta con autenticità e competenza, suscita un interesse concreto tra gli operatori del settore – ha dichiarato Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova. – La forza della nostra proposta risiede nella valorizzazione della semplicità: prodotti certificati Gourmet, saperi e mestieri dei nostri imprenditori diventano elementi distintivi anche a livello nazionale. È questa preziosa ‘normalità’, fatta di competenze e identità, che rende Genova e la Liguria riconoscibili e competitive”.

