Giorno della Memoria, il MEI incontra le scuole per riflettere su persecuzioni e migrazioni forzate

In occasione del Giorno della Memoria, il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ha ospitato una giornata di incontro e approfondimento rivolta alle scuole, con interventi istituzionali, visite guidate e contenuti audiovisivi dedicati alle nuove generazioni.





L’iniziativa ha offerto un momento di riflessione sul significato storico e civile delle persecuzioni razziali e delle deportazioni, con gli interventi di Filippo Biolè, presidente della sezione genovese dell’ANED, del direttore dell’Istituzione Mu.MA Pierangelo Campodonico e del presidente del Consiglio comunale Claudio Villa. «Le grandi vicende del nostro Paese sono inseparabili dalla storia dell’emigrazione italiana – ha sottolineato Paolo Masini, presidente della Fondazione MEI – ed è dalle scuole che vogliamo partire per raccontare le storie di donne e uomini che ne sono parte integrante».





L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (ANED), si è concluso con una visita guidata al museo e un focus sulla sezione “Italiani in movimento”, dedicata agli spostamenti forzati per motivi religiosi e al lavoro coatto.





Durante la mattinata è stato inoltre proiettato un video sulla figura di Antonello Gerbi, storico ed economista ebreo espulso dall’insegnamento nel 1938 e costretto all’esilio.





Il prossimo appuntamento è in programma martedì 3 febbraio alle 11.30, in occasione del Giorno del Ricordo, con un incontro dedicato all’esodo giuliano-dalmata, realizzato in collaborazione con la Società di Studi Fiumani.

