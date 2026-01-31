Genova, fiera di Sant'Agata e musei gratis. Una domenica da vivere a fondo
di Redazione
Gli eventi
Una domenica da non trascorrere sul divano ma da vivere fino in fondo. Sono tanti gli appuntamenti da non perdere e, in particolare, la tradizionale fiera di Sant'Agata, che si snoderà tra le strade della Bassa Valbisagno, e che sarà strutturata da circa 550 banchi di varie tipologie merceologiche. Come ogni prima domenica del mese saranno gratuiti i musei statali. In particolare si attende un grande afflusso a Palazzo Reale e a Palazzo Spinola.
