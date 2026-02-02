Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Sergio Rossi
di Roberto Rasia
L'intervista di Roberto Rasia è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Sergio Rossi, garbato e sapiente 'cucinosofo', esperto di gastronomia e cultura popolare, coprotagonista di 'Benvenuti in Liguria'.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Pesto senz'aglio, la sentenza di Angelo Branduardi: "Fa schifo, sembra una spremuta di basilico"
01/02/2026
di Stefano Rissetto
A casa di...Maria Giovanna Alice Leto: "La vita è un dono prezioso e va conservato"
29/01/2026
di Anna Li Vigni