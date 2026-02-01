San Bartolomeo al Mare, si apre la Fiera della Candelora

È ufficialmente iniziata a San Bartolomeo al Mare la nuova edizione della Fiera della Candelora, storico appuntamento che da secoli caratterizza il Ponente ligure. La manifestazione, in programma fino al 3 febbraio, rappresenta un’occasione unica per valorizzare tradizioni, cultura e prodotti tipici del territorio.





In apertura dell’evento, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Entroterra e Prodotti Tipici Alessandro Piana ha portato il suo saluto alla comunità e agli organizzatori, sottolineando il ruolo centrale della fiera nella vita locale: “Questa manifestazione rappresenta da secoli un appuntamento irrinunciabile per il Ponente ligure: un evento che unisce tradizione, cultura, spiritualità e identità agricola, mantenendo vivo un patrimonio storico che appartiene a tutti”.





Piana ha poi evidenziato come la fiera costituisca anche un’opportunità di sviluppo economico e turistico: “È un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze locali, dell’artigianato, del mondo rurale e delle produzioni tipiche, oltre a costituire un volano per lo sviluppo del territorio”.





L’Assessore ha concluso ringraziando il sindaco Filippo Scola, l’Amministrazione comunale e tutti i volontari: “Grazie a loro, anche quest’anno la Fiera della Candelora conserva le tradizioni e le trasforma in opportunità per il futuro”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.