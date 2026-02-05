Cultura

Sanremo: apre Casa Vessicchio, uno spazio per creatività e arte

di Redazione

49 sec

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la famiglia Vessicchio e rispetta pienamente la visione del maestro: un luogo di cultura e divertimento

Dal 23 al 28 febbraio, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, apre Casa Vessicchio (Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), uno spazio dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti, ideato dal compianto maestro Peppe Vessicchio insieme a Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli.

Realizzato in collaborazione con la famiglia Vessicchio, il progetto rispetta pienamente la visione del maestro: un luogo vivo dove arte, cultura, divertimento e convivialità si fondono, accogliendo incontri, eventi e momenti di crescita condivisa, accompagnati da buon cibo e vino.

Durante la settimana del Festival, Casa Vessicchio ospiterà diversi format, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti, con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti e offrire opportunità a giovani artisti e a chi vuole avvicinarsi al mondo dell’arte.

Il progetto è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, con il contributo della Famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli, e il progetto grafico è a cura di Bros Creative Studio.

