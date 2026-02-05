Genova, Carnevale alla Lanterna: un pomeriggio di laboratori e divertimento per tutta la famiglia

Domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15.00, il Museo della Lanterna di Genova apre le sue porte a grandi e piccini con un laboratorio gratuito organizzato dagli Amici della Lanterna. L’iniziativa, pensata soprattutto per i bambini, offre un’occasione unica per scoprire le curiosità legate al faro e alla storia delle sue mura, della porta ottocentesca e delle fortificazioni che oggi ospitano il museo, raccontate attraverso aneddoti e leggende che renderanno la visita coinvolgente anche per gli adulti.

Il pomeriggio si concluderà con il momento più atteso dai più piccoli: la tradizionale pentolaccia, che lascerà a tutti un dolce ricordo del Carnevale al Faro.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a laboratori@lanternadigenova.it entro le ore 10 di sabato 7 febbraio, indicando nome e cognome dei partecipanti, numero di adulti e bambini e un recapito telefonico. I posti sono limitati.

Il ritrovo è fissato alle 15.00 all’ingresso del museo, e i partecipanti sono invitati a venire in maschera. A causa dei lavori per il tunnel sub-portuale, l’accesso al museo sarà possibile solo tramite navetta dedicata, in partenza ogni 20 minuti circa da Piazzale San Benigno.

