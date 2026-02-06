Genova, Royal Museums Greenwich in visita per collaborazioni museali

Genova si prepara a ospitare domenica 8 e lunedì 9 febbraio una delegazione dei Royal Museums Greenwich (RMG), uno dei più importanti poli museali del Regno Unito, comprendente il National Maritime Museum, il Royal Observatory, la Queen’s House e il celebre Cutty Sark. La visita istituzionale è dedicata alla conoscenza del sistema museale marittimo genovese e all’avvio di possibili collaborazioni internazionali con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.





Visite ai musei e luoghi simbolo - Domenica 8 febbraio i delegati visiteranno il Galata Museo del Mare, il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, entrando in contatto diretto con la storia marittima e migratoria della città.





Incontri istituzionali e tecnici - Lunedì 9 febbraio, alle 10:30 al Galata, è previsto un incontro istituzionale tra la delegazione britannica e i vertici di Mu.MA, per discutere progetti collaborativi, opportunità di partenariato e possibili accordi di “sister museum”. Nel pomeriggio seguirà un confronto tecnico sulle collezioni e le attività espositive, con l’obiettivo di sviluppare un dialogo strutturato e duraturo tra Genova e Greenwich.





Un passo verso l’internazionalizzazione - La visita conferma il percorso di internazionalizzazione di Mu.MA, consolidando il ruolo di Genova come città di riferimento europeo nel settore museale marittimo e delle migrazioni. L’iniziativa valorizza il lavoro svolto dai Promotori Musei del Mare e rafforza la collaborazione pubblico-privato nella gestione dei musei.





Mu.MA e il Galata Museo del Mare - Il Galata Museo del Mare, insieme alla Commenda di Prè (MEI), a Villa Doria Centurione e al Complesso Monumentale della Lanterna, fa parte del sistema Mu.MA, che ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale. L’Associazione Promotori Musei del Mare ETS, con oltre 80 aziende nei settori marittimo e dello shipping, supporta l’Istituzione nelle attività culturali e di valorizzazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.