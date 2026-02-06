Genova, Royal Museums Greenwich in visita per collaborazioni museali
di Redazione
Si tratta di uno dei più importanti poli museali UK, comprendente il National Maritime Museum, il Royal Observatory, la Queen’s House e il Cutty Sark
Genova si prepara a ospitare domenica 8 e lunedì 9 febbraio una delegazione dei Royal Museums Greenwich (RMG), uno dei più importanti poli museali del Regno Unito, comprendente il National Maritime Museum, il Royal Observatory, la Queen’s House e il celebre Cutty Sark. La visita istituzionale è dedicata alla conoscenza del sistema museale marittimo genovese e all’avvio di possibili collaborazioni internazionali con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.
Visite ai musei e luoghi simbolo - Domenica 8 febbraio i delegati visiteranno il Galata Museo del Mare, il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, entrando in contatto diretto con la storia marittima e migratoria della città.
Incontri istituzionali e tecnici - Lunedì 9 febbraio, alle 10:30 al Galata, è previsto un incontro istituzionale tra la delegazione britannica e i vertici di Mu.MA, per discutere progetti collaborativi, opportunità di partenariato e possibili accordi di “sister museum”. Nel pomeriggio seguirà un confronto tecnico sulle collezioni e le attività espositive, con l’obiettivo di sviluppare un dialogo strutturato e duraturo tra Genova e Greenwich.
Un passo verso l’internazionalizzazione - La visita conferma il percorso di internazionalizzazione di Mu.MA, consolidando il ruolo di Genova come città di riferimento europeo nel settore museale marittimo e delle migrazioni. L’iniziativa valorizza il lavoro svolto dai Promotori Musei del Mare e rafforza la collaborazione pubblico-privato nella gestione dei musei.
Mu.MA e il Galata Museo del Mare - Il Galata Museo del Mare, insieme alla Commenda di Prè (MEI), a Villa Doria Centurione e al Complesso Monumentale della Lanterna, fa parte del sistema Mu.MA, che ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale. L’Associazione Promotori Musei del Mare ETS, con oltre 80 aziende nei settori marittimo e dello shipping, supporta l’Istituzione nelle attività culturali e di valorizzazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
"Un Angelo a Valparaíso”: lo sport e l’emigrazione ligure in un minidoc del MEI
06/02/2026
di Redazione
Carnevale a Cornigliano: 11 febbraio di maschere, giochi e festa per grandi e piccoli
06/02/2026
di Anna Li Vigni