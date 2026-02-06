Carnevale a Cornigliano: 11 febbraio di maschere, giochi e festa per grandi e piccoli

Cornigliano si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della tradizione con il Carnevale in maschera, in programma martedì 11 febbraio a partire dalle ore 15. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per coinvolgere bambini, famiglie e anziani in un clima di festa e condivisione.





Il momento centrale dell’evento sarà la sfilata in maschera, seguita dalla tradizionale pentolaccia, uno dei giochi più attesi dai più piccoli, simbolo del Carnevale e del divertimento collettivo. L’iniziativa vuole essere un’occasione di socialità e aggregazione, capace di valorizzare il quartiere e rafforzare il senso di comunità.





L’evento è promosso grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Cornigliano e l’Auser Cornigliano. Anna Li Vigni in collegamento intervista Alfonso Palo, vicepresidente della Pro Loco di Cornigliano, e Antonella Bombarda, presidente di Auser Cornigliano, che racconteranno il significato dell’iniziativa e l’impegno delle associazioni nel proporre momenti di incontro e partecipazione per il territorio.

