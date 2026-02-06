Carlo Felice: torna 'Tristan und Isolde', l'opera infinita di Wagner

Il Teatro Carlo Felice di Genova si prepara ad accogliere uno dei capolavori assoluti della storia della musica: Tristan und Isolde di Richard Wagner. Per l’occasione, venerdì 13 febbraio il sipario si alzerà eccezionalmente alle 18.30, anticipando il consueto orario serale delle 20, a causa della durata monumentale dell’opera.

Il nuovo allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice vedrà sul podio Donato Renzetti, con la regia di Laurence Dale e le scene firmate da Gary McCann. Nei ruoli principali si alterneranno Tilmann Unger e Marjorie Owens, affiancati da Evgeny Stavinsky (Re Marke), Nicolò Ceriani (Kurwenal), Cristiano Olivieri (Melot) e Daniela Barcellona (Brangäne).

Tristano e Isotta rappresenta una svolta epocale nella storia della musica. Wagner stesso raccontò lo shock provato dagli orchestrali alla prima prova del Preludio, così innovativo da risultare quasi incomprensibile: una musica nuova, da scoprire “nota per nota come pietre preziose in una miniera”. Non meno sconvolgente fu la reazione del pubblico alla prima assoluta del 10 giugno 1865, data che molti considerano l’inizio simbolico della musica moderna.

Ispirata alla passione impossibile del compositore per Mathilde von Wesendonck e profondamente segnata dall’influenza del pensiero di Schopenhauer, l’opera celebra un amore disperato e senza redenzione. Al centro della partitura svetta l’infinito duetto tra i due protagonisti, una delle scene d’amore più intense, sensuali e sconvolgenti mai scritte per il teatro musicale.

Il celebre Preludio anticipa già l’intera poetica dell’opera, fondata su un uso esasperato del cromatismo e sulla dilatazione dei rapporti armonici, che rompono con i tradizionali nessi logici del linguaggio musicale. Ne nasce una partitura radicale e geniale, destinata a segnare un prima e un dopo nella storia della musica occidentale.

