Il carnevale anima le vie dei quartieri genovesi

Voltri si prepara a festeggiare il Carnevale con una colorata sfilata per le vie del quartiere. L’iniziativa è promossa dal Civ Voltri, in collaborazione con la Proloco Voltri 2000, e si svolge con il patrocinio del Municipio VII Ponente.

Il ritrovo è fissato alle ore 14 ai Giardini Piccardo, da dove partirà il corteo mascherato, accompagnato dalla Protezione Civile e dalla Banda Musicale Città di Voltri, che animerà il percorso con la sua musica. La sfilata si concluderà in piazza Dagnino, dove ad attendere i partecipanti ci saranno la tradizionale pentolaccia, una merenda per tutti e la premiazione del gruppo mascherato a tema più numeroso e delle maschere più originali.

L’evento è pensato esclusivamente come corteo pedonale: non saranno quindi ammessi carri o rimorchi trainati da autoveicoli. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione sarà rinviata a sabato prossimo.

Un pomeriggio di festa aperto a grandi e piccoli, per vivere il Carnevale all’insegna della musica, del colore e della partecipazione nel cuore di Voltri.

Il Carnevale arriva anche alla Lanterna di Genova con un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15, l’associazione Amici della Lanterna organizza un laboratorio gratuito per famiglie, che unisce gioco, scoperta e tradizione in uno dei luoghi simbolo della città.

L’iniziativa propone una visita speciale, rivolta in particolare ai bambini ma capace di incuriosire anche gli adulti, dedicata alle storie e alle curiosità del Faro e del complesso monumentale che lo circonda. Le antiche mura, la porta ottocentesca e le fortificazioni che oggi ospitano il museo diventano protagoniste di un racconto fatto di aneddoti, leggende e suggestioni storiche. A chiudere il pomeriggio, la tradizionale pentolaccia, che regalerà ai più piccoli un dolce ricordo del Carnevale vissuto ai piedi della Lanterna.

L’attività è realizzata grazie al sostegno del Gruppo Finsea nell’ambito del progetto Insieme per la Lanterna, con il supporto per la comunicazione di Fondazione Carige.

I partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera. Il ritrovo è fissato alle ore 15 all’ingresso del museo della Lanterna. Si segnala che l’area è interessata dai lavori per il tunnel sub-portuale: l’accesso è consentito esclusivamente tramite navetta dedicata, in partenza ogni circa 20 minuti da piazzale San Benigno.

Per motivi organizzativi, non è consentito l’uso di coriandoli e stelle filanti.

Un’occasione speciale per vivere il Carnevale tra gioco, cultura e storia, all’ombra del simbolo più iconico di Genova.

Il Carnevale fa tappa anche a Casa Colombo, nel cuore del Sestiere del Molo, con un laboratorio dedicato ai bambini che unisce gioco, storia e scoperta. Domenica 8 febbraio alle ore 15, torna l’appuntamento dal titolo “Le misteriose maschere precolombiane”, pensato per avvicinare i più piccoli alle antiche civiltà del Nuovo Mondo.

L’attività, curata dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, accompagna i partecipanti in un affascinante percorso alla scoperta dei popoli che abitavano il Mar dei Caraibi prima dell’arrivo degli europei, le stesse culture con cui Cristoforo Colombo entrò in contatto nel corso delle sue spedizioni. Attraverso racconti, leggende e approfondimenti, i bambini ripercorreranno le tappe principali dei quattro viaggi dell’ammiraglio genovese, esplorando il rapporto che queste civiltà avevano con la natura e il mondo che le circondava.

Il laboratorio prevede anche una parte creativa: ogni bambino potrà realizzare una maschera ispirata ai modelli preispanici, da portare a casa come ricordo di un Carnevale diverso dal solito, all’insegna della storia e dell’immaginazione.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova e il Progetto di Comunità per il Centro Storico.

