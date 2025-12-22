Savignone: a Santo Stefano torna il Presepe Vivente

Il giorno di Santo Stefano, dalle 16,30 alle 19,30, Savignone si anima con la magia del Presepe Vivente, una sacra rappresentazione organizzata dai volontari del paese e delle frazioni vicine.

Tra i vicoli storici del borgo, dove il tempo sembra essersi fermato, grandi e piccini potranno immergersi nella meraviglia del Natale di una volta, riscoprendo la bellezza della tradizione religiosa nei luoghi della storia.

La manifestazione, tanto cara ai savignonesi, si ripete ogni anno e rappresenta un vero ponte tra generazioni, fatto di tradizione, socialità e impegno per la comunità. Passeggiando tra caruggi, cantine e piazzette, sarà possibile ammirare la riproduzione dei vecchi mestieri, incontrare i protagonisti della Natività e scaldarsi davanti al falò che rende magica l’atmosfera natalizia.

In Piazza Italo Ghelfi, tra luci e decorazioni, si potranno anche gustare le prelibatezze delle feste, rendendo la visita ancora più dolce e indimenticabile.

Un’occasione unica per vivere la tradizione, lo spirito comunitario e la magia del Natale nel cuore di Savignone.

