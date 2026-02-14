Arkel a TN: "Sabato pedonale per ridurre i disagi. In futuro via Pendola pedonalizzata se vi saranno le condizioni"

Pomeriggio di festa nel quartiere di San Fruttuoso in occasione dell'iniziativa promossa dal Comune di Genova "La domenica pedonale", che in via del tutto eccezionale...viene anticipata al sabato. A spiegarne i motivi l'assessore del municipio Bassa Valbisagno a Mobilità, Ambiente, Servizi Civici e Servizi alla Persona, Ica Arkel.

"Non volevamo creare troppi disagi ai cittadini considerando che il sabato in via Pendola non si può parcheggiare per via del mercato - ricorda l'assessore - e creare due giorni consecutivi di rimozione forzata sarebbe stato troppo penalizzante. Inoltre questo sabato coincide con la festa di carnevale e San Valentino, e di conseguenza abbiamo colto l'occasione per organizzare eventi a tema".

Tanti gli eventi previsti, sotto gli occhi degli assessori comunali Coppola e Robotti. L'associazione Angsa propone il laboratorio di ceramica "Terra in gioco", l'associazione Persone in Cammino propone "Cuori, coriandoli e storie dal vivo", Daniela Minore promuove "A spasso con i libri, letture per bambini e bambine", presenti anche Clown in Volo, Gruppo Scout Agesci, e la volontaria della biblioteca Podestà Patrizia Ceciarelli, con la sua "Parole d'amore senza tempo, poesie al buio per celebrare l'amore". Presente anche il Comitato San Fruttuoso, con giochi, truccabimbi e un'installazione per San Valentino denominata "Kissing Pendola".

Non si tratta della prima "domenica pedonale" in via Pendola. Il precedente risale allo scorso 11 gennaio. "Era stato un grande successo - ricorda Arkel - con circa trecento persone che avevano fatto capolino in zona nell'arco delle quattro ore di attività. Perchè riproporla nella stessa strada? I motivi sono diversi, anche se posso anticipare che il 15 marzo, ovvero il prossimo appuntamento, si svolgerà altrove. Sicuramente abbiamo capito che questa strada si presta molto, e ce ne eravamo già accorti quando il Comitato San Fruttuoso, il cuore pulsante giovane del quartiere, aveva organizzato con successo la Festa di Primavera. In secondo luogo, in futuro si potrebbe pensare a rendere via Pendola stabilmente pedonale. Ovviamente prima di compiere questo passo serviranno condizioni urbanistiche e soluzioni di parcheggio adeguate, magari nell'ambito delle soste di interscambio previste dai lavori relativi alla metropolitana".

