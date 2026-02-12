Riscoperta della lingua greca. Grande successo a Palazzo Tursi

Una folta platea, curiosa e interessata, ha preso parte presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi agli eventi organizzati in occasione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica, proclamata dal'Unesco. Ben dieci i relatori presenti, capaci di attraversare molti ambiti, piuttosto impegnativi anche per chi conosce in maniera non approfondita il greco e latino. Una storia che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, un racconto lungo i secoli fino ai giorni nostri, attraverso una lingua che sa far convivere l'antico e il moderno, e che costituisce la radice di ben ottomila vocaboli italiani. L'evento, patrocinato dal Comune di Genova, non rappresenta un punto d'arrivo, ma la base per approfondire temi che appaiono lontani ma che condividono con noi le esperienze del presente.

