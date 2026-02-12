Sampierdarena: tre giorni di festa per il carnevale dei bambini
di Redazione
Sampierdarena si prepara a celebrare il Carnevale 2026 con eventi rivolti soprattutto ai bambini della scuola
primaria, accompagnati dai genitori, tra sfilate, laboratori, animazioni e pentolacce. Le attività si svolgeranno nei
principali luoghi del quartiere, offrendo un’occasione unica per divertirsi insieme e riscoprire le tradizioni locali.
Programma degli appuntamenti principali
Venerdì 13 febbraio 2026 – Piazzetta Croce d’Oro, ore 16:45
Animazione per bambini a cura di Tata Martina, sfilata in maschera e battaglia di coriandoli.
Organizzazione: Centro Integrato di Via Cantore e dintorni
Patrocinio: Confcommercio di Genova
Partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova
Sabato 14 febbraio 2026 – Pentolacce
ore 15:00 – Via Rolando, 15/R
ore 16:00 – Via Carolando, 54/R
ore 17:00 – Via Rolando, 27/R
Foto ricordo gratuite dalle ore 15:30 presso “Casa Innamorati”, lato Piazza Montana
Organizzazione: Centro Integrato Il Roladone – Via Rolando e vie limitrofe
Patrocinio e partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova
Sabato 14 febbraio 2026 – Centro Civico Buranello (Via Nicolò Daste 8), ore 16:00
Pentolaccia con invito a partecipare in maschera
Organizzazione: Pro Loco di Sampierdarena San Teodoro e Consorzio Pro Loco Genovesi
Patrocinio e partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova
Supporto: Centro Civico Buranello e Biblioteca Civica Francesco Gallino
Domenica 15 febbraio 2026 – Via Nicolò Daste, tratto tra Via della Cella e Via Giovanetti, ore 10:00–13:00
Animazione con baby dance e truccabimbi a cura di Tata Martina
Esibizione della scuola Universale Danza
Laboratori per bambini a cura di Centro Servizi per la Famiglia – Centro Ovest
Gran finale con pentolaccia e bugie
Organizzazione: Centro Integrato di Via Cantore e dintorni
Patrocinio: Confcommercio di Genova
Partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Liguria protagonista alla Bit: turismo punta su mostra Van Dyck e Sarzana Capitale Cultura
11/02/2026
di Redazione
Musei del mare, Genova e Greenwich aprono un dialogo strategico per progetti comuni
10/02/2026
di Redazione
Da Genova alla finale di The Voice Kids: Leonardo Zambelli, 11 anni, incanta l’Italia
10/02/2026
di Stefano Rissetto
Genova: 180 anni in due, Canino e Ballista incantano al pianoforte il Carlo Felice
10/02/2026
di Redazione