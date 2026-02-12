Sampierdarena: tre giorni di festa per il carnevale dei bambini

Sampierdarena si prepara a celebrare il Carnevale 2026 con eventi rivolti soprattutto ai bambini della scuola

primaria, accompagnati dai genitori, tra sfilate, laboratori, animazioni e pentolacce. Le attività si svolgeranno nei

principali luoghi del quartiere, offrendo un’occasione unica per divertirsi insieme e riscoprire le tradizioni locali.



Programma degli appuntamenti principali



Venerdì 13 febbraio 2026 – Piazzetta Croce d’Oro, ore 16:45

Animazione per bambini a cura di Tata Martina, sfilata in maschera e battaglia di coriandoli.

Organizzazione: Centro Integrato di Via Cantore e dintorni

Patrocinio: Confcommercio di Genova

Partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

Sabato 14 febbraio 2026 – Pentolacce

ore 15:00 – Via Rolando, 15/R

ore 16:00 – Via Carolando, 54/R

ore 17:00 – Via Rolando, 27/R

Foto ricordo gratuite dalle ore 15:30 presso “Casa Innamorati”, lato Piazza Montana

Organizzazione: Centro Integrato Il Roladone – Via Rolando e vie limitrofe

Patrocinio e partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

Sabato 14 febbraio 2026 – Centro Civico Buranello (Via Nicolò Daste 8), ore 16:00

Pentolaccia con invito a partecipare in maschera

Organizzazione: Pro Loco di Sampierdarena San Teodoro e Consorzio Pro Loco Genovesi

Patrocinio e partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

Supporto: Centro Civico Buranello e Biblioteca Civica Francesco Gallino

Domenica 15 febbraio 2026 – Via Nicolò Daste, tratto tra Via della Cella e Via Giovanetti, ore 10:00–13:00

Animazione con baby dance e truccabimbi a cura di Tata Martina

Esibizione della scuola Universale Danza

Laboratori per bambini a cura di Centro Servizi per la Famiglia – Centro Ovest

Gran finale con pentolaccia e bugie

Organizzazione: Centro Integrato di Via Cantore e dintorni

Patrocinio: Confcommercio di Genova

Partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

