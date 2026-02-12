Cultura

Sampierdarena: tre giorni di festa per il carnevale dei bambini

di Redazione

Sampierdarena si prepara a celebrare il Carnevale 2026 con eventi rivolti soprattutto ai bambini della scuola
primaria, accompagnati dai genitori, tra sfilate, laboratori, animazioni e pentolacce. Le attività si svolgeranno nei
principali luoghi del quartiere, offrendo un’occasione unica per divertirsi insieme e riscoprire le tradizioni locali.


Programma degli appuntamenti principali


Venerdì 13 febbraio 2026 – Piazzetta Croce d’Oro, ore 16:45
Animazione per bambini a cura di Tata Martina, sfilata in maschera e battaglia di coriandoli.
Organizzazione: Centro Integrato di Via Cantore e dintorni
Patrocinio: Confcommercio di Genova
Partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

Sabato 14 febbraio 2026 – Pentolacce
ore 15:00 – Via Rolando, 15/R
ore 16:00 – Via Carolando, 54/R
ore 17:00 – Via Rolando, 27/R
Foto ricordo gratuite dalle ore 15:30 presso “Casa Innamorati”, lato Piazza Montana
Organizzazione: Centro Integrato Il Roladone – Via Rolando e vie limitrofe
Patrocinio e partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

Sabato 14 febbraio 2026 – Centro Civico Buranello (Via Nicolò Daste 8), ore 16:00
Pentolaccia con invito a partecipare in maschera
Organizzazione: Pro Loco di Sampierdarena San Teodoro e Consorzio Pro Loco Genovesi
Patrocinio e partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova
Supporto: Centro Civico Buranello e Biblioteca Civica Francesco Gallino

Domenica 15 febbraio 2026 – Via Nicolò Daste, tratto tra Via della Cella e Via Giovanetti, ore 10:00–13:00
Animazione con baby dance e truccabimbi a cura di Tata Martina
Esibizione della scuola Universale Danza
Laboratori per bambini a cura di Centro Servizi per la Famiglia – Centro Ovest
Gran finale con pentolaccia e bugie
Organizzazione: Centro Integrato di Via Cantore e dintorni
Patrocinio: Confcommercio di Genova
Partecipazione finanziaria: Municipio II Centro Ovest – Comune di Genova

