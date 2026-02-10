Da Genova alla finale di The Voice Kids: Leonardo Zambelli, 11 anni, incanta l’Italia

Undici anni compiuti lo scorso 20 gennaio, studente di quinta elementare e una voce che ha già conquistato pubblico e coach: Leonardo Zambelli, genovese, è tra i finalisti di The Voice Kids, il talent televisivo dedicato ai giovani cantanti. La finalissima andrà in onda sabato 14 febbraio, al termine di un percorso che lo ha visto emergere tra oltre cinquemila bambini presentatisi ai casting iniziati la scorsa estate.





Il cammino di Leonardo nel programma è iniziato con la Blind Audition, la fase più emozionante dello show, in cui i coach ascoltano i concorrenti di spalle. Durante la sua esibizione si sono girati tutti e quattro i coach, un risultato tutt’altro che scontato, che ha portato il giovane cantante a scegliere il team di Nek. Nella stessa puntata, Leonardo ha sorpreso anche per le sue doti interpretative con un’imitazione di Carlo Verdone, che gli è valsa un videomessaggio di complimenti da parte dello stesso attore e regista romano.





Superata la semifinale, disputata in gruppi da tre concorrenti, Leonardo è stato selezionato da Nek come uno dei quattro finalisti ammessi all’atto conclusivo del programma.





Alle spalle del traguardo televisivo c’è però un percorso artistico già ricco e articolato. Nel 2021 Leonardo partecipa allo Zecchino d’Oro con il brano Una pancia e nello stesso anno inizia a studiare all’Accademia Musicale di Arenzano e alla scuola d’arte CFA diretta da Luca Bizzarri. Nel 2022 è finalista al concorso Le note del cuore e pubblica La nonna smemorata, cantata in coppia con Michele Bruzzese e inserita nel Calendario dell’Avvento dell’Elfo Ben.





Il 2023 segna un’ulteriore crescita artistica: è finalista a Le voci d’oro, dove conquista il Premio Simpatia, si esibisce al Politeama Genovese e in numerosi teatri e locali cittadini. Nello stesso anno escono i singoli Finalmente l’estate, in duetto con Francesco Berretti, e Il lupo e la luna, incluso nella Festival Voci d’Oro Compilation. Partecipa inoltre al musical 44 Gatti, al talent The Coach e si esibisce a Cinecittà World.





Nel 2024 arriva la vittoria al Performer Cup Liguria, sia nella categoria Canto sia in quella di Performer Completo (canto e recitazione), oltre alla partecipazione al podcast di Paolo Ruffini Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai. Da giugno dello stesso anno Leonardo è protagonista dello spettacolo teatrale Il Baby Sitter – Quando diventerai piccolo capirai, scritto e interpretato da Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, in tournée nei principali teatri italiani con date già programmate fino a settembre 2026.





Nel 2025 il giovane artista avvia nuovi percorsi formativi nel campo della recitazione con Fioretta Mari e Settimo Palazzo, e nel canto con Enzo Campagnoli. Nello stesso anno vince il Premio Personalità Artistica al Rumore Bim Festival e partecipa a Firenze all’evento benefico Girotondo per sempre a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer.





Ora, per Leonardo Zambelli, l’appuntamento è con la finale di The Voice Kids: un traguardo importante che corona un cammino già sorprendentemente maturo e che potrebbe rappresentare solo l’inizio di una lunga avventura artistica.

