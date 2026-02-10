Genova: 180 anni in due, Canino e Ballista incantano al pianoforte il Carlo Felice

Un caso unico nella storia del concertismo internazionale: Bruno Canino, 90 anni, e Antonio Ballista, 89, suonano insieme dal 1953 e continuano a farlo con un’energia e una lucidità interpretativa che smentiscono il tempo. Lo hanno dimostrato ieri sera al Teatro Carlo Felice di Genova, ospiti della Giovine Orchestra Genovese, in una serata che è stata insieme concerto e celebrazione.





Accolti da lunghi applausi, i due pianisti sono stati festeggiati con la consegna di pergamene da parte del presidente della GOG, Nicola Costa, che ha voluto ricordare anche il ruolo di direttore artistico ricoperto da Bruno Canino negli anni passati. Un omaggio sentito a una carriera che da quasi tre quarti di secolo occupa un posto centrale nel panorama pianistico internazionale.





Il programma, dedicato alla letteratura musicale francese e italiana, si è aperto con Ma mère l’Oye di Ravel, eseguita a quattro mani con raffinata poesia e rigoroso controllo del suono, seguita da La valse, affrontata con autorevolezza e un affiatamento perfetto. Un’intesa costruita in decenni di collaborazione, pur all’interno di percorsi artistici spesso differenti.





La seconda parte del concerto ha guardato al Novecento, terreno d’elezione per entrambi: prima Siciliana e Marcia di Petrassi, pagina degli anni Trenta segnata da suggestioni neoclassiche, quindi Omaggio a Edward Grieg di Castiglioni, per due pianoforti, composto nel 1981. Due lavori lontani per linguaggio e stile, restituiti però in una visione interpretativa compatta, omogenea e di grande lucidità.





Chiusura brillante con Scaramouche di Milhaud, il cui movimento finale, Brasileira, ha messo in luce la vivace verve del duo. Gli applausi, interminabili, hanno richiamato i due pianisti sul palco per un bis stravinskiano, suggello ideale di una serata memorabile.

