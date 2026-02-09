Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Franco Bampi

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Franco Bampi, docente universitario e soprattutto cultore di storia e lingua genovese, presidente di 'A Compagna' e popolarissimo volto di Telenord nel programma 'Scignoria'.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.