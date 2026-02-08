Rapallo, Davide Livermore dà voce a sant’Agostino: applausi alle Clarisse per “Tu, Dio”
di Redazione
Il monologo prende le mosse da uno dei capolavori fondativi della letteratura cristiana, scritto nel 398
"Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile". Con queste parole si è aperta, ieri sera all’Auditorium delle Clarisse di Rapallo, la prima assoluta di Tu, Dio, spettacolo ispirato a Le Confessioni e ai Soliloqui di sant’Agostino, interpretato da Davide Livermore.
Il monologo, con testo a cura di Margherita Rubino, prende le mosse da uno dei capolavori fondativi della letteratura cristiana, scritto nel 398, per restituire al pubblico il racconto intenso e profondamente umano della conversione di Agostino. Un percorso di ricerca, inquietudine e illuminazione che attraversa la giovinezza dissoluta, il periodo cartaginese, il soggiorno romano e il momento decisivo dell’incontro con Dio, unico interlocutore di un’autobiografia spirituale che ancora oggi parla al presente.
Livermore affronta il testo con un ritmo narrativo sostenuto, modulando la lettura attraverso una vasta gamma di toni e sfumature emotive, capaci di rendere viva la tensione interiore del pensatore africano. In scena con lui, tre strumentisti del Chimera Ensemble: Andrés Locatelli ai flauti, Leon Jänicke ai liuti e alla chitarra, Sabina Colonna-Preti alla viola da gamba e al lirone. Il loro intervento musicale accompagna e amplifica la parola, creando un tessuto sonoro che alterna momenti di sospensione meditativa a passaggi più drammatici e improvvise aperture luminose.
Il testo di Margherita Rubino, della durata di circa un’ora, riesce a condensare la complessità del pensiero agostiniano senza tradirne la profondità, restituendo un Agostino fragile, combattuto, appassionato, lontano da ogni monumentalità retorica.
