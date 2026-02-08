Genova: errore e conoscenza, presentazione di 'Erro ergo sum' di Miro Renzaglia

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso Domus Cultura (Via Chiossone 6/4), si terrà la presentazione del volume Erro Ergo Sum di Miro Renzaglia (Edizioni Solfanelli, collana Gli Oleandri).





Il libro propone una tesi radicale e quanto mai attuale: l’errore non è una deviazione da correggere, ma la condizione originaria della conoscenza e del divenire umano. Una prospettiva che dialoga con la grande tradizione filosofica occidentale — da Democrito a Nietzsche, da Eraclito a Heidegger — per rimettere in discussione i fondamenti stessi del pensiero.





Renzaglia rovescia il paradigma classico che concepisce l’Essere come fonte di una verità “pura” e stabile: la verità si dà solo nell’attraversamento dell’errore. Su questa dinamica fondativa, l’autore sviluppa una visione in cui Essere e Tempo coincidono, elaborando al contempo una critica radicale del dualismo che attraversa la cultura occidentale (vero/falso, corpo/spirito, soggetto/oggetto).





Ampio spazio è dedicato anche al tema del sacro come costruzione simbolica, non dogmatica, e al ruolo dell’arte e dello stile come risposta possibile al nichilismo contemporaneo: non spiegare il mondo, ma renderlo abitabile.





L’incontro non si configura come una tradizionale presentazione editoriale, ma come un momento di riflessione culturale e civile sui temi dell’errore, del dubbio e della complessità del nostro tempo. A introdurre l’appuntamento sarà Miriam Pastorino, vicepresidente di Domus Cultura. A dialogare con l’autore interverranno Rodolfo Vivaldi, presidente di Domus Cultura, e Andrea Lombardi, saggista.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.