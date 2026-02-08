Genova, fotografie storiche lungo le vie di Prà, per riscoprire antichi mestieri e ricordare personaggi del territorio

Un'iniziativa che consente di stringere ancora di più il rapporto tra storia e territorio, un senso d'appartenenza che pone le proprie radici nella tradizione, con l'obiettivo di guardare avanti e fornire ai più giovani gli strumenti per capire da dove vengano. Prà si contraddistingue per un'iniziativa tanto originale quanto interessante, collocando nelle vie principali stampe che raffigurano il quartiere di un tempo. Merito del Civ che si è occupato minuziosamente dell'iniziativa, attribuendo ad ogni strada un tema, da svolgere anche attraverso i ritratti di chi ha ricoperto un ruolo importante nel merito, e la riscoperta di quei mestieri storici da cui sono nati e si sono sviluppati quelli che vengono abitualmente svolti nella vita di tutti i giorni. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Civ Mauro Rossi, uno degli ideatori del progetto Cesare Poggio, il presidente del municipio Matteo Frulio e il vicepresidente del consiglio municipale Roberto Ferrando. La mostra a cielo aperto è alle battute iniziali, ma appena il progetto sarà concluso diventerà un tratto distintivo unico, che potrebbe strizzare l'occhio a visitatori e curiosi. E chissà che questa trovata non abbia così tanto successo da indurre anche altri quartieri a prendere spunto e ad emularla a propria immagine e somiglianza, in una sorta di riscoperta e di esaltazione di quanto ogni singolo territorio abbia prodotto nel corso dei decenni.

