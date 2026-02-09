Genova: divulgazione scientifica e patrimonio culturale, premiati due progetti innovativi

Sono “Il Bivio – Chant of Cards” e “Open – Associazione di promozione sociale” i vincitori della prima edizione del Premio d:cult, riconoscimento dedicato all’innovazione nella divulgazione scientifica del patrimonio culturale, annunciato a Genova.





Il premio è promosso dalla Scuola Superiore Ianua dell’Università di Genova, nell’ambito del corso di alta formazione per divulgatori scientifici, con il sostegno della Fondazione Edoardo Garrone e della Camera di commercio di Genova. L’obiettivo è individuare e sostenere nuove realtà imprenditoriali o associative capaci di sviluppare modelli innovativi di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale.





Il Bivio è un gruppo di ricerca e produzione culturale che crea esperienze partecipative a metà tra gioco narrativo, performance e mediazione culturale, trasformando musei e luoghi della cultura in spazi di scelta e interazione. Il progetto premiato, “Chant of Cards”, è un gioco investigativo ispirato a grandi figure storiche, a partire da Charles Dickens, che scrisse a Genova il racconto The Chimes.





Open, associazione culturale, lavora invece sulla riattivazione del patrimonio “invisibile” della città – ville, palazzi, chiese e spazi urbani – trasformandolo in esperienze dal vivo attraverso performance, eventi site-specific, visite esperienziali e laboratori. Al centro del progetto ci sono accessibilità, partecipazione e relazione tra persone, luoghi e comunità, con un forte impatto anche sulla rigenerazione urbana.





La giuria ha premiato entrambi i progetti per la capacità di coniugare innovazione, sostenibilità economica, impatto culturale e replicabilità. A ciascun vincitore è stato assegnato un contributo di 2.500 euro, accompagnato da un percorso di affiancamento personalizzato con consulenze dedicate.





“Il Premio d:cult rappresenta un’estensione naturale del percorso formativo del corso – spiega Leo Lecci, direttore del corso – uno spazio in cui le competenze acquisite si trasformano in progetti concreti, capaci di generare valore culturale e professionale”.

