Genova, al teatro Ivo Chiesa il 'Gabbiano' di Cechov nella rilettura contemporanea di Filippo Dini

Arriva sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa, ospite della stagione del Teatro Nazionale di Genova, Il Gabbiano di Anton Cechov nella traduzione di Danilo Macrì, in un allestimento contemporaneo di forte impatto diretto da Filippo Dini, anche interprete nel ruolo di Trigorin. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, approda a Genova da giovedì 12 a domenica 15 febbraio dopo una tournée nazionale iniziata a Padova.

Accanto a Dini, una compagnia eterogenea (foto di Serena Pea) per formazione e generazioni che vede protagonista Giuliana De Sio nel ruolo di Irina Arkadina, affiancata da Virginia Campolucci nei panni di Nina e da Giovanni Drago, Valerio Mazzucato, Gennaro Di Biase, Angelica Leo, Enrica Cortese, Fulvio Pepe ed Edoardo Sorgente. In questo classico sospeso tra commedia e dramma, Dini spinge i grandi temi cechoviani verso un futuro grottesco, restituendo un’umanità fragile e sull’orlo dell’esplosione, in cui malinconia, conflitto e disillusione risuonano in modo inquietantemente attuale.

Le scene di Laura Benzi, ispirate ai paesaggi di Levitan, dialogano con i costumi ultra-contemporanei di Alessio Rosati, le luci di Pasquale Mari e le musiche di Massimo Cordovani, mentre Leonardo Manzan firma una “regia nella regia” incastonata nello spettacolo, rafforzando l’idea di un teatro che riflette su se stesso e sul proprio tempo.

