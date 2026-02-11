Liguria protagonista alla Bit: turismo punta su mostra Van Dyck e Sarzana Capitale Cultura

Se il 2025 dal punto di vista del turismo "E' stato un anno glorioso" per la Liguria grazie alle manifestazioni sportive, nel 2026 si punterà anche sull'arte. In primo luogo con la mostra di Anton Van Dyck e quindi seguendo il percorso della candidatura di Sarzana come capitale della cultura 2028. La vicepresidente regionale con delega a Sport e Cultura Simona Ferro ha tracciato oggi un bilancio a margine di uno degli eventi nello stand della Liguria alla Borsa Internazionale del Turismo in Fiera Milano.

"L'impatto economico delle grandi manifestazioni sportive è stato di 110 milioni di euro con un indotto diretto di 49 milioni di euro - ha detto - e siamo riusciti ad attirare tanti appassionati registrando 550.000 presenze e 300.000 pernottamenti". Nel 2026 si continuerà in questo filone, ma ha detto la vicepresidente, il grande evento sarà culturale con la mostra di Anton Van Dyck 20 marzo al 19 luglio a Genova. "Siamo molto orgogliosi di questo progetto, ci sarà la possibilità di ammirare 60 dipinti provenienti da diverse collezioni internazionali, alcuni dei quali hanno girato davvero poco", ha detto Ferro.

Un'altra tappa importante del 2026 saranno le iniziative legate alla candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della cultura nel 2028. "E' entrata nella top ten - ha detto Ferro - E' una città crocevia di culture importanti e c'e' stata una grande sinergia di istituzioni e altri paesi per sostenerla: lo scorso anno avevamo avuto in lizza Savona e La Spezia, speriamo stavolta con Sarzana di esprimere dopo tanto tempo una capitale della cultura del Nord Ovest"

