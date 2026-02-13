Savona, riqualificazione Ex Carcere Sant’Agostino: concorso di idee per studenti con scadenza 20 maggio

Saranno gli studenti universitari dei corsi di Architettura e Design a immaginare il futuro dell’Ex Carcere Sant’Agostino, luogo simbolo di Savona oggi al centro di un percorso di rigenerazione urbana.

A promuovere il concorso di idee sono ANCE Savona e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona. Il bando è già disponibile e gli elaborati dovranno essere presentati entro il 20 maggio.

L’obiettivo è raccogliere proposte progettuali innovative capaci di restituire alla collettività uno spazio oggi inutilizzato, trasformandolo in un centro di produzione creativa e culturale e in un incubatore di idee e imprese ad alta intensità di conoscenza. Il progetto dovrà favorire l’incontro tra giovani professionisti, designer, artigiani, informatici e startupper, delineando un ambiente aperto e flessibile, dedicato alla collaborazione, alla formazione e allo scambio di competenze, con ricadute positive in termini sociali ed economici per il territorio.

Il concorso mette in palio un montepremi complessivo di 2mila euro, con riconoscimenti per i primi tre classificati.

Con questa iniziativa, ANCE Savona e l’Ordine degli Architetti intendono rafforzare il dialogo tra università, istituzioni e comunità locale, valorizzando la cultura del progetto come leva per la rigenerazione urbana, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile.

