Genova: capolavori di arte e solidarietà a Palazzo Meridiana

Torna dal 20 al 24 febbraio 2026 Genova Antiquaria, la rassegna dedicata all’arte, alla storia e al collezionismo di alto livello ospitata a Palazzo della Meridiana, gioiello del sistema dei Rolli UNESCO. Anteprima su invito giovedì 19 febbraio.





Promossa dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova, e con il supporto di Fondazione Passadore 1888, la manifestazione riunisce 11 espositori selezionati, provenienti soprattutto da Liguria e Nord Italia, con la partecipazione per la prima volta di una galleria internazionale con sede a Londra.





Il percorso espositivo attraversa cinque secoli – dal Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento – tra dipinti, sculture, arredi, oggetti rari, design storico e gioielli. Tra le realtà presenti: Antichità La Pieve, Ars Antiqua, Galleria Arte Casa, Bonanomi Antiquariato, Borgobooks, Callisto Fine Arts (Londra), Capozzi Antichità, Linea Gallery, GEMCO, Signorina Maccabei Déco e Rétro e Vivioli Arte Antica.





"Accogliere Genova Antiquaria in uno dei Palazzi dei Rolli è per noi motivo di orgoglio", dichiara Davide Viziano, Presidente dell’Associazione promotrice. Sottolineano il valore culturale e solidale dell’iniziativa anche le istituzioni cittadine e regionali.





L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso a offerta libera (minimo 5 euro). L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione EGO – Emozioni Giocate ETS, attiva dal 2011 nel sostegno a bambini e ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico.





Genova Antiquaria si conferma così un appuntamento di riferimento per l’alto antiquariato, capace di coniugare bellezza, cultura e solidarietà nel cuore del centro storico genovese.

