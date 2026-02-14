San Giorgio protagonista a Palazzo Reale: la prima grande mostra racconta il santo

Un percorso tra arte, storia e identità cittadina per raccontare una figura simbolo di Genova e del mondo. A Palazzo Reale è aperta fino al 1° marzo la mostra “San Giorgio, il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova”, prima grande esposizione dedicata al santo che unisce devozione religiosa, tradizione civica e memoria collettiva.

La mostra – L’esposizione, illustrata dal funzionario storico dell’arte Adriano Di Carlo, riunisce 34 opere provenienti da importanti collezioni italiane e internazionali. Dipinti, sculture, oreficerie, arredi sacri e manufatti raccontano l’evoluzione iconografica di San Giorgio, figura centrale non solo nella spiritualità ma anche nella storia laica della città, legata al Banco di San Giorgio e ai simboli del potere genovese.

Le opere – Tra i pezzi più significativi figurano lavori del Quattrocento, capolavori attribuiti a grandi maestri come Andrea Mantegna e Vittore Carpaccio, oltre a oggetti rari come uno scudo ligneo proveniente dal Museo di Cluny di Parigi e una preziosa reliquia dal Tesoro di San Marco a Venezia. Tre opere arrivano anche dal Louvre, esposte con particolari misure di sicurezza dopo un recente furto subito dal museo francese.

Il simbolo – La mostra ricostruisce la trasformazione del santo: dal martire cristiano delle origini al cavaliere che sconfigge il drago, fino a diventare emblema identitario dei genovesi. “È una storia non solo devozionale ma anche di coraggio e fede”, spiega Di Carlo, ricordando come il nome di San Giorgio sia ancora oggi legato alla città, dal culto popolare al ponte costruito dopo il crollo del Morandi.

Genova e il mondo – Il percorso evidenzia anche la diffusione globale del culto: dalla Georgia all’Inghilterra, dove la croce di San Giorgio coincide con quella genovese. Un viaggio culturale che parte da Genova per raccontare connessioni storiche e simboliche internazionali.

Eventi collaterali – Accanto alla mostra sono previsti spettacoli, visite speciali e incontri tematici, tra cui iniziative dedicate a San Valentino e conferenze sulle origini del mito del drago tra Oriente e Occidente.

