Infinity Recco Music Award, il sindaco Gandolfo proclama i vincitori che accenderanno il 'Capodanno sul Mare'

Recco conferma la sua vivacità culturale con l’Infinity Recco Music Award, contest dedicato agli artisti emergenti italiani. A trionfare è stata la milanese Bessye (a sinistra), con il brano “Real” e 3.243 voti, che le garantiranno l’esibizione il 31 dicembre sul palco del Capodanno sul Mare 2026.





Accanto a lei ci sarà Elena (a destra), di Avegno, con “Salsa Latina” e 2.123 voti, vincitrice del premio Hit Radio 2025, mentre sul podio chiude il cantautore Fondoschiena con “Foglie” e 1.258 voti.





Il contest ha registrato numeri importanti: su 252 brani iniziali ne sono stati selezionati 24, e i 10 più votati hanno animato una maratona musicale via radio con circa 10.000 messaggi di voto da parte del pubblico.





Oltre alla visibilità live, le due vincitrici riceveranno targhe di encomio e saranno segnalate alle principali etichette discografiche grazie ai canali SIAE e SCF dell’emittente. Il sindaco Carlo Gandolfo, che ha condotto la diretta come dj, ha sottolineato l’importanza della musica come strumento di condivisione e valorizzazione dei giovani talenti.





L’appuntamento è quindi fissato per la notte di San Silvestro, alle 21.30 in piazza Eventi, lungomare Bettolo.

