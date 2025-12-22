"Virgilio e la campagna nella civiltà augustea", a Telenord il nuovo libro di Paolo Lingua

Un viaggio nella cultura e nell’immaginario dell’età augustea attraverso uno dei suoi massimi protagonisti. A Telenord si parla di “Virgilio e la campagna nella civiltà augustea”, il nuovo libro di Paolo Lingua, a lungo nostro direttore e giornalista di profonda esperienza: un’opera che analizza il rapporto tra il poeta latino e il mondo rurale, tra letteratura, politica e società. Un’occasione per riscoprire Virgilio come interprete profondo del suo tempo e per riflettere sul valore simbolico e culturale della campagna nell’antica Roma.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.