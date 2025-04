Genova, cinquant'anni di 'Rimmel': Francesco De Gregori al Carlo Felice il 10 novembre

Anche il Teatro Carlo Felice di Genova sarà fra le tappe del tour con cui Francesco De Gregori celebra i 50 anni di “Rimmel”, il suo storico album pubblicato nel 1975 e diventato un simbolo intramontabile della canzone d’autore italiana. L'appuntamento è per il prossimo 11 novembre.

Il live genovese rientra nel tour nazionale “Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club”, una lunga serie di appuntamenti che vedrà il cantautore romano esibirsi in tutta Italia, attraversando teatri, palazzetti e club, per offrire al pubblico un’esperienza musicale unica, che attraversa mezzo secolo di carriera. L’omaggio a Rimmel, quarto album in studio di De Gregori, è un viaggio tra brani che hanno segnato intere generazioni, da “Pablo” a “Buonanotte Fiorellino”, passando naturalmente per “Rimmel”. Un repertorio che continua a emozionare e che in questo tour sarà protagonista in contesti diversi, dalla maestosità delle arene all’intimità dei club.

Le nuove date estive del tour - Alle tappe già annunciate, si aggiungono nuove date estive, tra cui spiccano location suggestive come l’Arena della Regina di Cattolica (23 agosto), il Teatro al Castello di Roccella Jonica (28 agosto), Piazza dei Cavalieri a Pisa per il Summer Knights (30 agosto), e il Teatro Antico di Taormina (10 e 11 settembre). Il tour estivo culminerà il 24 settembre all’Arena di Verona, una delle cornici più iconiche per la musica italiana. I biglietti per le nuove date estive saranno disponibili da mercoledì 16 aprile alle ore 1600 sui circuiti di prevendita abituali.

Il calendario autunnale nei teatri - Dopo l’estate, De Gregori porterà “Rimmel” nei teatri, con una serie di concerti in programma tra ottobre e novembre. Oltre a Genova, sono previste tappe a Bologna (31 ottobre), Montecatini (1 novembre), Torino (5 novembre), Parma (8 novembre), Brescia (11 novembre), Padova (13 novembre), Udine (14 novembre), Napoli (18 novembre), Bari (19 novembre), Catania (21 novembre) e Firenze (24 novembre).

Dicembre nei palasport, 2026 nei club - La celebrazione continuerà anche a dicembre nei grandi palasport: il 6 dicembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) e il 10 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Infine, a partire da gennaio 2026, De Gregori tornerà alle origini, con una serie di date nei club, tra atmosfere raccolte e contatto diretto con il pubblico. Tra queste, appuntamenti a Nonantola, Bologna, Senigallia, Livorno, Firenze, Roma, Catania, Molfetta, Napoli, Brescia, Portogruaro, Padova, Torino e Milano.

