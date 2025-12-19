Pietra Ligure lancia “Convivium”: cultura, tradizione e gusto per raccontare l’identità della città

Domenica 21 dicembre, alle ore 11:30, la Chiesa Vecchia di piazza La Pietra ospiterà la prima edizione di “Convivium Cultura | Tradizione | Gusto”, un evento inedito pensato per celebrare l’anima più autentica di Pietra Ligure attraverso un percorso che intreccia storia, riti identitari ed eccellenze gastronomiche, con uno sguardo rivolto al futuro.





L’iniziativa, che sarà seguita da una troupe di Telenord con una puntata speciale di “Benvenuti in Liguria”, nasce come nuovo appuntamento identitario del calendario cittadino e si inserisce nella tradizione dell’ultima domenica prima di Natale, giornata dedicata ai riti più profondi della comunità, come il Confuoco e la premiazione del Pietrese dell’Anno.





“Con Convivium Pietra Ligure riscopre il valore dello stare insieme e della propria memoria storica – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado –. Non si tratta solo di un evento, ma di una vera dichiarazione d’intenti: rileggere il passato per progettare con consapevolezza il futuro”. Cuore dell’edizione 2025 sarà la Chiesa Vecchia, trasformata in luogo simbolico di condivisione, dove la comunità si riunirà attorno a un tavolo per raccontare e tramandare le proprie eccellenze.





L’“anno zero” di Convivium prende avvio dalla presentazione delle prime tre De.Co. (Denominazioni Comunali) di Pietra Ligure, progetto voluto dall’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella e sostenuto dall’intera amministrazione comunale. Protagonisti di questo viaggio alle radici saranno la torta di zucca nelle sue diverse declinazioni, il Torrone di Ranzi, i riti del Confuoco e un ampio patrimonio storico e culturale che spazia dal Santuario di Nostra Signora del Soccorso alle testimonianze della seconda guerra mondiale, dalle antiche Confraternite dei “Bianchi” e dei “Neri” fino al suono solenne delle campane di San Nicolò.





“Pietra Ligure possiede una storia millenaria e un patrimonio di tradizioni che meritano di essere vissuti come esperienze attuali – concludono De Vincenzi e Rembado – capaci di costruire un brand distintivo e di attrarre un turismo esperienziale di qualità, con ricadute positive sulle filiere artigianali e gastronomiche locali”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.