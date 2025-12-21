Trionfo al Carlo Felice per Boléro-Ravel: ultima replica domenica pomeriggio
di Redazione
Alla 'prima' circa 1.300 spettatori hanno accolto con lunghi applausi una produzione che intreccia danza, musica dal vivo e racconto teatrale
Successo clamoroso al Carlo Felice per il debutto di Boléro-Ravel, lo spettacolo ideato da Daniele Cipriani per celebrare i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel. Circa 1.300 spettatori hanno accolto con lunghi applausi una produzione che intreccia danza, musica dal vivo e racconto teatrale.
Protagonisti assoluti della serata (foto Marcello Orselli) sono stati Sergio Bernal, intenso interprete del Boléro, e Luciana Savignano, la cui presenza scenica ha dato profondità ed emozione alla narrazione. In scena con loro anche Anbeta Toromani, Alessandro Macario e i danzatori della Sergio Bernal Dance Company. Fondamentale il contributo dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Paolo Paroni, impegnata in un programma interamente dedicato a Ravel.
Lo spettacolo, che ha sostituito Coppélia dopo l’incendio che ne ha distrutto le scene, sarà replicato fino a oggi pomeriggio alle 15. Restano disponibili gli ultimi biglietti. Prima di ogni recita è prevista un’introduzione all’ascolto in Sala Paganini.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Pietra Ligure lancia “Convivium”: cultura, tradizione e gusto per raccontare l’identità della città
19/12/2025
di Stefano Rissetto
Da lavoratori migranti a cittadini europei: il MEI celebra i 70 anni dell’accordo italo-tedesco
19/12/2025
di Stefano Rissetto
Ottocento Svelato: doppia inaugurazione a Nervi per riscoprire l’arte genovese del XIX secolo
18/12/2025
di Stefano Rissetto