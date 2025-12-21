Trionfo al Carlo Felice per Boléro-Ravel: ultima replica domenica pomeriggio

Successo clamoroso al Carlo Felice per il debutto di Boléro-Ravel, lo spettacolo ideato da Daniele Cipriani per celebrare i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel. Circa 1.300 spettatori hanno accolto con lunghi applausi una produzione che intreccia danza, musica dal vivo e racconto teatrale.

Protagonisti assoluti della serata (foto Marcello Orselli) sono stati Sergio Bernal, intenso interprete del Boléro, e Luciana Savignano, la cui presenza scenica ha dato profondità ed emozione alla narrazione. In scena con loro anche Anbeta Toromani, Alessandro Macario e i danzatori della Sergio Bernal Dance Company. Fondamentale il contributo dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Paolo Paroni, impegnata in un programma interamente dedicato a Ravel.

Lo spettacolo, che ha sostituito Coppélia dopo l’incendio che ne ha distrutto le scene, sarà replicato fino a oggi pomeriggio alle 15. Restano disponibili gli ultimi biglietti. Prima di ogni recita è prevista un’introduzione all’ascolto in Sala Paganini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.