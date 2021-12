Genova, la giornata conclusiva della Smart Week in Piazza Matteotti

di Anna Li Vigni

Campora: "Un grande evento consolidato e ad alta partecipazione. La sensibilità sulla mobilità sostenibile è alta"

"Privato e pubblico in sinergia per rendere la città sempre più smart. Infatti nel corso di tutti i convegni che hanno caratterizzato la Genova Smart Week sono stati presentati tanti progetti su diverse filiere: dall'economia circolare alla mobilità intelligente. Genova è una città vivace", spiega Carlo Silva, presidente di Clickutility.

Nella giornata conclusiva vogliamo dimostrare che la mobilità elettrica è una forte realtà. Fino alle 19 i genovesi potranno prendere visione di tutti i mezzi che sono oggi a disposizione di chi intende abbracciare la mobilità sostenibile scegliendo un mezzo smart. Questi mezzi ormai si possono usare agevolmente in quanto l'autonomia delle batterie è notevolmente migliorata: mscooter ad uso privato e commerciale, biciclette e automobili.

"C'è uno sforzo importante per incentivare anche l'uso delle biciclette che rappresentano una valida alternativa per la circolazione in città e nel centro storico con un grande vantaggio per l'inquinamento acustico", sottolinea Matteo Campora, assessore comunale ai trasporti.

"Far crescere gli eventi in piazza sulla mobilità è uno degli obiettivi della prossima Genova Smart Week", dichiara Carlo Silva.