Genova, torna la Smart Week: la città diventa nodo della rete globale

di Edoardo Cozza

Tanti appuntamenti in programma dal 29 novembre al 4 dicembre: focus anche sulla mobilità sostenibile, oltre che sulle esperienze digitali del capoluogo

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le persone che vivono la città per turismo o per lavoro. In questo modo Genova imposta la sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.