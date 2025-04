Liguria, agricoltura: oltre 5 milioni di euro per le imprese, al via i nuovi bandi del PSR

La Regione Liguria stanzia oltre 5 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole operanti in aree svantaggiate e per la promozione del benessere animale. Lo ha annunciato la Giunta regionale approvando, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, l’apertura dei bandi a superficie previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022. La dotazione complessiva è di 5.450.000 euro e riguarda le Misure 12, 13 e 14 del PSR, strumenti fondamentali per sostenere le attività agricole nei territori più fragili e valorizzare le pratiche sostenibili.

"Con questo provvedimento – ha dichiarato il vicepresidente Alessandro Piana – diamo un segnale concreto alle aziende agricole liguri che operano in zone soggette a vincoli naturali e ambientali. Riconosciamo il loro ruolo centrale nella tutela del territorio e nella valorizzazione delle eccellenze locali. Allo stesso tempo, investiamo sul benessere animale, che rappresenta un valore aggiunto sia sul piano etico che sulla qualità delle produzioni".

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti: 350.000 euro per la Misura 12, destinati a compensare i costi aggiuntivi sostenuti da chi opera in aree di pregio ambientale, come i siti Natura 2000; 4.400.000 euro per la Misura 13, a sostegno delle imprese attive in zone montane o con svantaggi territoriali specifici; 700.000 euro per la Misura 14, riservati agli allevatori che adottano pratiche volte a migliorare le condizioni di vita degli animali. "La Liguria dimostra ancora una volta attenzione concreta verso l’entroterra – ha concluso Piana – con misure che puntano a contrastare lo spopolamento rurale, proteggere la biodiversità e rafforzare i presidi agricoli e zootecnici locali". Le domande di sostegno e pagamento dovranno essere presentate attraverso i portali digitali gestiti da AGEA, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: comunicazione.agricoltura@regione.liguria.it o visitare il sito www.regione.liguria.it.

