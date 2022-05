Euroflora 2022, la visita del Cardinale: “Dolcezza e bellezza dei fiori superano le grandi difficoltà"

di Anna Li Vigni

"Non sono sentimenti fragili ed evanescenti o per animi deboli. Al contrario sono la base di posizioni intelligenti e forti". Durante il percorso molti visitatori genovesi lo hanno fermato e salutato

Angelo Bagnasco dall'8 maggio 2020 arcivescovo emerito di Genova in visita a Euroflora sottolinea che con la "bellezza dei fiori è molto più facile vivere insieme, comporre le problematiche che fanno parte della vita, le criticità sia all'interno del Paese che tra Paesi diversi o tra Contineneti diversi".

"La bellezza e la dolcezza, lasciamoci parlare dalla bellezza e la dolcezza che un'esposizione floreale come questa suggerisce. Non sono sentimenti fragili ed evanescenti o per animi deboli. Al contrario, sono la base di posizioni intelligenti e forti", conclude Bagnasco.