Morte Papa Francesco, il ricordo di Monsignor Tasca: "Con questo pontefice Dio ci ha fatto un grande dono"

"Un grande dono": è stato questo Papa Francesco per l'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, che dalla Turchia, dove si trova in viaggio, ha fatto arrivare il suo cordoglio per la scomparsa del pontefice.

Dichiarazioni - "Cari fratelli e sorelle, come Chiesa di Genova ci uniamo al dolore che si vive in tutto il mondo e alla preghiera che sale per il nostro caro Papa Francesco - ha dichiarato l'arcivescovo -. Il Signore l'ha chiamato a sé, ed è davvero un grande dono quello che Dio ci ha fatto di questo pontefice, del suo magistero e del suo stile, dell'essere presente nella vita della chiesa e della gente. Chi di voi ha vissuto la visita a Genova nel maggio del 2017 ha ricordi, emozioni. Vogliamo affidare al Signore l'anima del caro Papa Francesco, far tesoro del suo ministero e del suo insegnamento, di tutto quello che ci ha lasciato in questi anni. Lui mi ha inviato a far parte della Chiesa di Genova e di questo lo ringrazio. Continuiamo a pregare in questi giorni perché il Signore aumenti la nostra fede e ci dia tutte le grazie che ci servono per continuare a camminare con fede in questo mondo, come Papa Francesco ci ha insegnato".

