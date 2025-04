Morte Papa Francesco, la commozione dei genovesi: "Piaceva anche ai non credenti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Un uomo umile che mandava segni di pace, lascia un segno indelebile nella chiesa e preghiamo per il cambiamento perché il mondo è a pezzi come ha detto il Papa e ci vuole qualcuno che lo possa ricucire. Il Santo Padre, un profeta, un uomo importante per tutti noi che andava al di là della religione cattolica, il più grande testimone del Vangelo, il Papa amato da tutti anche da quelli che non andavano in chiesa, un Papa umano che andava in mezzo al popolo, ha lottato per la pace, dovremmo continuare la sua opera e ispirarci a lui", questi alcuni commenti di genovesi e turisti stranieri in visita a Genova: per tutto il giorno molti credenti si sono ritrovati nelle chiese per pregare e ricordare con grande commozione il Santo Padre scomparso questa mattina.

