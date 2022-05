Euroflora 2022, ritarda un treno per Nervi: Brignole presa d'assalto

di Giorgia Fabiocchi

Lunghe le code in attesa di dirigersi ai parchi per l'ultima settimana della kermesse florovivaistica

La stazione di Genova Brignole presa d'assalto è la conferma che Euroflora 2022 sta ottenendo il successo auspicato. Così questa mattina (martedì 3 maggio ndr), a causa di un treno in ritardo, i binari si sono affollati e i turisti diretti a Nervi si sono ritrovati, numerosissimi, sulle banchine. Lunghe le code in attesa di dirigersi ai parchi di Nervi, per l'ultima settimana della kermesse florovivaistica.

* notizia in aggiornamento