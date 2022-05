di Tiziana Cairati

Nonostante il brutto tempo la manifestazione ai parchi di Nervi ha registrato grande affluenza del pubblico

Malgrado un la pioggia caduta in tarda mattinata e nelle ore del primo pomeriggio ad Euroflora 2022, nel giorno del primo maggio, ha registrato una grande affluenza di pubblico, complice il prezzo speciale (15 euro) per gli Over 60.

